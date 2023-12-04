Башкирский бизнесмен Эдуард Маликович Давыдов: биография и карьера

Биография и карьера башкирского бизнесмена Эдуарда Маликовича Давыдова, генерального директора АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод».

Биография генерального директора

Эдуард Давыдов, глава (БСК) и АО «Росхим» с 2019 и 2022 годов соответственно, является примером успешного топ-менеджера с более чем 15-летним опытом в химической отрасли. Его влияние на БСК привело к модернизации материально-технической базы и участию в крупных проектах по импортозамещению, а также к сокращению экологического воздействия предприятий.

Родившийся в 1984 году в Нальчике, Эдуард рос в семье, где был еще один ребенок — его старший брат. Мать привела Эдуарда в секцию дзюдо, что стало важной частью его детства, наполненного спортивными соревнованиями и дружескими связями, которые он ценит до сих пор.

В 2001 году Давыдов завершил школу с золотой медалью. Первоначально мечтавший о спортивной карьере и олимпийском золоте, он в итоге изменил свой курс и выбрал химическое образование. Вдохновленный частыми посещениями лаборатории, где работал его отец Малик Давыдов, и проведением с ним химических опытов с десятилетнего возраста, Эдуард поступил в Российский химико-технологический университет.

От студенческих лабораторий до руководящей должности

С 2001 по 2005 год Давыдов учился в Российском химико-технологическом университете, где он изучал основы промышленного производства неорганических веществ и химических компонентов. Жизнь в студенческом общежитии, хотя и была далека от комфортной, не помешала ему сосредоточиться на учебе и профессиональном росте.

Стремясь к финансовой независимости, Давыдов нашел работу в университетской лаборатории, производя экспериментальные партии продукции для нефтяных предприятий. В 2003-2004 годах он работал в двух коммерческих структурах, занимаясь обучением тонкостям транспортировки и хранения полимеров, а также контролем товарооборота в розничной торговле.

После окончания университета в 2005 году, Давыдов продолжил образование в области экономики и финансов в другом столичном вузе, успешно совмещая учебу в РАНХиГС с продвижением по карьерной лестнице и получил второе высшее образование в 2010 году.

С 2005 по 2012 год Давыдов работал в восьми компаниях, хотя на самом деле это было связано с реорганизацией предприятий и его поиском своего места в отрасли. Он начал с позиции менеджера в «Макполимере», затем стал руководителем коммерческого департамента ОАО «Единая торговая компания» (ЕТК), одной из ведущих организаций в отечественной химической промышленности.

Его ключевым достижением до присоединения к БСК было участие в запуске производства углеродного волокна на отечественном автомобильном заводе во время работы в «Препрег-СКМ», компании РОСНАНО.