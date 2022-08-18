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Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней

Фото Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней
Фото Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней

Freepik.com

Со второй половины августа метеопаты начали испытывать сильный дискомфорт из-за критичного уровня силы магнитных бурь. Сиб.фм публикует опасные дни для метеозависимых и меры предосторожности в неблагоприятный период.

График магнитных бурь на 18 августа по часам

Фото Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней 2

В эту дату магнитные бури переросли в крупным геомагнитный шторм. 18 Первыми, кто попадает под влияние бурь – это пенсионеры, новорожденные, беременные, все, кто страдает от сердечно- сосудистых заболеваний.

Особо опасной будет первая половина дня. Так, произойдут возмущения силой в:

  • 5 баллов – с 00:00 до 03:00;
  • 6 баллов – с 03:00 до 06:00;
  • 7 баллов – с 06:00 до 09:00;
  • 6 баллов – с 09:00 до 12:00;
  • 5 баллов – с 12:00 до 15:00;
  • 5 баллов – с 15:00 до 18:00;
  • 4 балла – с 18:00 до 21:00;
  • 4 балла – с 21:00 до 00:00.

График магнитных бурь на 19 августа по часам

Фото Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней 3

Магнитный шторм будет продолжаться. 18 число будет самым опасным, а 19 августа геоудары начнут постепенно утихать. Возмущения магнитного поля составят:

  • 4 балла – с 00:00 до 03:00;
  • 6 баллов – с 03:00 до 06:00;
  • 5 баллов – с 06:00 до 09:00;
  • 4 балла – с 09:00 до 12:00;
  • 4 балла – с 12:00 до 15:00;
  • 4 балла – с 15:00 до 18:00;
  • 4 балла – с 18:00 до 21:00;
  • 3 балла – с 21:00 до 00:00.

Удары полностью утихнут только 20 августа. Однако уже 25 числа начнется последний магнитный шторм месяца. Удары продолжатся до 29 числа. Полностью геомагнитная обстановка стабилизируется в начале сентября.

Как пережить неблагоприятные дни

Фото Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней 4

  • Не работайте по ночам.
  • Спите не менее 7-9 часов.
  • Тонизируйте тело после пробуждения.
  • Обязательно сделайте разминку.
  • Принимайте контрастный душ.
  • Готовьте легкий сытный завтрак.
  • Пейте свежевыжатый сок.
  • Замените кофе на воду и зеленый чай.
  • Избегайте места сбора большого количества людей.
  • Оставьте тяжёлую работу на потом.
  • Больше пребывайте на свежем воздухе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в период одной из прошлых магнитных бурь астрофотограф Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Напомним, что синоптики дали прогноз погоды до конца лета и на осень текущего года.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
магнитные бури
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