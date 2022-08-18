Запасайтесь обезболивающим: магнитные бури в августе 2022 продлятся пять дней

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Со второй половины августа метеопаты начали испытывать сильный дискомфорт из-за критичного уровня силы магнитных бурь. Сиб.фм публикует опасные дни для метеозависимых и меры предосторожности в неблагоприятный период.

График магнитных бурь на 18 августа по часам

В эту дату магнитные бури переросли в крупным геомагнитный шторм. 18 Первыми, кто попадает под влияние бурь – это пенсионеры, новорожденные, беременные, все, кто страдает от сердечно- сосудистых заболеваний.

Особо опасной будет первая половина дня. Так, произойдут возмущения силой в:

5 баллов – с 00:00 до 03:00;

6 баллов – с 03:00 до 06:00;

7 баллов – с 06:00 до 09:00;

6 баллов – с 09:00 до 12:00;

5 баллов – с 12:00 до 15:00;

5 баллов – с 15:00 до 18:00;

4 балла – с 18:00 до 21:00;

4 балла – с 21:00 до 00:00.

График магнитных бурь на 19 августа по часам

Магнитный шторм будет продолжаться. 18 число будет самым опасным, а 19 августа геоудары начнут постепенно утихать. Возмущения магнитного поля составят:

4 балла – с 00:00 до 03:00;

6 баллов – с 03:00 до 06:00;

5 баллов – с 06:00 до 09:00;

4 балла – с 09:00 до 12:00;

4 балла – с 12:00 до 15:00;

4 балла – с 15:00 до 18:00;

4 балла – с 18:00 до 21:00;

3 балла – с 21:00 до 00:00.

Удары полностью утихнут только 20 августа. Однако уже 25 числа начнется последний магнитный шторм месяца. Удары продолжатся до 29 числа. Полностью геомагнитная обстановка стабилизируется в начале сентября.

Как пережить неблагоприятные дни

Не работайте по ночам.

Спите не менее 7-9 часов.

Тонизируйте тело после пробуждения.

Обязательно сделайте разминку.

Принимайте контрастный душ.

Готовьте легкий сытный завтрак.

Пейте свежевыжатый сок.

Замените кофе на воду и зеленый чай.

Избегайте места сбора большого количества людей.

Оставьте тяжёлую работу на потом.

Больше пребывайте на свежем воздухе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в период одной из прошлых магнитных бурь астрофотограф Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Напомним, что синоптики дали прогноз погоды до конца лета и на осень текущего года.

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