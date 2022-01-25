Именины у Татьяны 25 января 2022 года – красивые открытки и оригинальные поздравления в Татьянин день

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Согласно церковному календарю, именины Татьяны в 2022 году будут отмечаться 11 раз. Ближайшая дата торжества – 25 января. В этот день важно поздравить всех своих знакомых с таким именем и пожелать им добра. Сиб.фм подготовил топ красивых открыток и оригинальных поздравлений, которые можно отправить в любой социальной сети или мессенджере в Татьянин день.

Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

Поэмы чтоб вам посвящали поэты,

Прозаики чтобы дарили романы.

Зимой именины, но жизнь чтобы – лето!

С праздником, милые наши Татьяны!

Пусть райские птицы поют свои оды –

Конечно же, вам, а кому же иначе?

И самые яркие краски природы

Ваш путь освещают все ярче и ярче.

Тепла, обнимашек, любви и уюта,

Попутного ветра и легкого бриза.

Под парусом. С милым. Большая каюта.

Душевных подарков и добрых сюрпризов!

Пусть балуют близкие, любят коллеги.

Пусть сбудется! И остается навеки!

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

Пусть Татьянин день согреет Вашу душу

И наполнит сердце верой и теплом.

Заступница святая, сон Ваш не нарушив,

Пусть благословеньем Ваш одарит дом.

Пусть Вас украшает из любви одежда,

И покров из счастья пусть укроет Вас.

Дар святой Татьяны — светлая надежда

Пусть Вас наполняет каждый день и час.

С именинами, Татьяна!

Пожелать хочу тепла,

Чтоб святая неустанно

Тебя, Таня, берегла,

Чтоб твое сердечко пело

От любви и доброты,

Чтоб все то, чего хотелось,

Получала в жизни ты.

Будь здорова, и пусть рядом

Будут верные друзья.

Счастья ярким звездопадом

Пусть осыплет Бог тебя.

Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

День святой Татьяны — это праздник твой,

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

Много в жизни света, счастья и тепла.

Пусть твой ангел с неба помогает жить,

Верною дорогой чтоб тебе ходить.

Будь всегда красивой, всюду успевай

И своей улыбкой души согревай.

Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

Пусть с избытком будет всё,

Чем прельщает наша жизнь,

Доброты твоей тепло

К облакам уносит ввысь!

Чтобы в зимний день Татьяны

Счастьем полнилась душа,

И признаюсь без обмана:

«Ты безумно хороша!»

Татьяны, Танечки, Танюши,

Примите наши поздравления!

В Татьянин день пусть окружает

Вас радость, счастье и веселье!

Пусть Ангел ваш по жизни рядом

Оберегает, наставляет.

И все желания красавиц

Легко и быстро исполняет!

Здоровья, благ и всех свершений

Всем Таням, Танечкам, Танюшам.

Январь для вас – пора везений,

А имя – оберег ваш лучший!

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

Слов не жалко никаких

Для Татьяны нашей.

В целом мире не найти

Ни добрей, ни краше.

Пожелаю в этот день

Счастья и здоровья,

Переполнена пусть будет

Жизнь твоя любовью!

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя!

Этот праздник – самый лучший

На исходе января.

Ты, как солнышко, согреешь

Всех и каждого зимой.

Я тебе желаю счастья

В этот чудный праздник твой!

Чудесным именем Татьяна

Тебя с рожденьем нарекли,

Желаю в жизни постоянно

Надежды, веры и любви.

Сегодня праздник твой счастливый,

И пожелать хочу тебе –

Всегда такой же быть красивой

И озорной назло судьбе.

Ранее Сиб.фм опубликовал церковный календарь православных праздников на январь 2022 года. В прошлом году в Татьянин день вспомнили, на кого учились первые лица Новосибирской области, а также что значит старинная примета на мороз в этот праздник.