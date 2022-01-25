Именины у Татьяны 25 января 2022 года – красивые открытки и оригинальные поздравления в Татьянин день

Фото: pixabay.com, yandex.ru
Согласно церковному календарю, именины Татьяны в 2022 году будут отмечаться 11 раз. Ближайшая дата торжества – 25 января. В этот день важно поздравить всех своих знакомых с таким именем и пожелать им добра. Сиб.фм подготовил топ красивых открыток и оригинальных поздравлений, которые можно отправить в любой социальной сети или мессенджере в Татьянин день.
Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!
Поэмы чтоб вам посвящали поэты,
Прозаики чтобы дарили романы.
Зимой именины, но жизнь чтобы – лето!
С праздником, милые наши Татьяны!
Пусть райские птицы поют свои оды –
Конечно же, вам, а кому же иначе?
И самые яркие краски природы
Ваш путь освещают все ярче и ярче.
Тепла, обнимашек, любви и уюта,
Попутного ветра и легкого бриза.
Под парусом. С милым. Большая каюта.
Душевных подарков и добрых сюрпризов!
Пусть балуют близкие, любят коллеги.
Пусть сбудется! И остается навеки!
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
Пусть Татьянин день согреет Вашу душу
И наполнит сердце верой и теплом.
Заступница святая, сон Ваш не нарушив,
Пусть благословеньем Ваш одарит дом.
Пусть Вас украшает из любви одежда,
И покров из счастья пусть укроет Вас.
Дар святой Татьяны — светлая надежда
Пусть Вас наполняет каждый день и час.
С именинами, Татьяна!
Пожелать хочу тепла,
Чтоб святая неустанно
Тебя, Таня, берегла,
Чтоб твое сердечко пело
От любви и доброты,
Чтоб все то, чего хотелось,
Получала в жизни ты.
Будь здорова, и пусть рядом
Будут верные друзья.
Счастья ярким звездопадом
Пусть осыплет Бог тебя.
Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!
День святой Татьяны — это праздник твой,
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
Много в жизни света, счастья и тепла.
Пусть твой ангел с неба помогает жить,
Верною дорогой чтоб тебе ходить.
Будь всегда красивой, всюду успевай
И своей улыбкой души согревай.
Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
Пусть с избытком будет всё,
Чем прельщает наша жизнь,
Доброты твоей тепло
К облакам уносит ввысь!
Чтобы в зимний день Татьяны
Счастьем полнилась душа,
И признаюсь без обмана:
«Ты безумно хороша!»
Татьяны, Танечки, Танюши,
Примите наши поздравления!
В Татьянин день пусть окружает
Вас радость, счастье и веселье!
Пусть Ангел ваш по жизни рядом
Оберегает, наставляет.
И все желания красавиц
Легко и быстро исполняет!
Здоровья, благ и всех свершений
Всем Таням, Танечкам, Танюшам.
Январь для вас – пора везений,
А имя – оберег ваш лучший!
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
Слов не жалко никаких
Для Татьяны нашей.
В целом мире не найти
Ни добрей, ни краше.
Пожелаю в этот день
Счастья и здоровья,
Переполнена пусть будет
Жизнь твоя любовью!
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя!
Этот праздник – самый лучший
На исходе января.
Ты, как солнышко, согреешь
Всех и каждого зимой.
Я тебе желаю счастья
В этот чудный праздник твой!
Чудесным именем Татьяна
Тебя с рожденьем нарекли,
Желаю в жизни постоянно
Надежды, веры и любви.
Сегодня праздник твой счастливый,
И пожелать хочу тебе –
Всегда такой же быть красивой
И озорной назло судьбе.
Ранее Сиб.фм опубликовал церковный календарь православных праздников на январь 2022 года. В прошлом году в Татьянин день вспомнили, на кого учились первые лица Новосибирской области, а также что значит старинная примета на мороз в этот праздник.
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