Drivee выяснил наиболее популярные марки машин среди пользователей в Новосибирске

XXX март, Новосибирск. Сервис городских поездок Drivee проанализировал марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Новосибирске, а также составил рейтинг популярных машин среди водителей и пассажиров.

Наибольшую долю в Новосибирске составляют автомобили зарубежных брендов — 97,5% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, а доля отечественных составила 2,5%. Самой популярной маркой у водителей стал Hyundai Solaris, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и Toyota Corolla соответственно.

Топ-10 популярных автомобилей у водителей

(%, доля от общего числа автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Новосибирске)

Марка автомобиля Модель автомобиля Доля (%) Hyundai Solaris 10,2% Kia Rio 7,3% Toyota Corolla 5,0% Honda Fit 2,8% Volkswagen Polo 2,4% Toyota Camry 2,2% Toyota Corolla Fielder 2,0% Renault Logan 1,9% Nissan Sunny 1,7% Haval Jolion 1,2%

В приложении Drivee пассажиры могут выбирать предложения от водителей не только по рейтингу и цене, но и по автомобилю. В Новосибирске предпочтения пассажиров не сильно расходятся с наиболее популярными машинами у водителей. Так, например, наибольшая доля поездок приходится на Hyundai Solaris и Kia Rio.

Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки, они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Ну и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.

Drivee - поездки по твоим правилам.



О Drivee

Drivee - основанный в Якутске информационный сервис, который позволяет размещать и выполнять заказы на услуги перевозки и доставки, где пользователи сами договариваются о стоимости и всех условиях заказа.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

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