Drivee выяснил наиболее популярные марки машин среди пользователей в Новосибирске

XXX март, Новосибирск. Сервис городских поездок Drivee проанализировал марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Новосибирске, а также составил рейтинг популярных машин среди водителей и пассажиров.
Наибольшую долю в Новосибирске составляют автомобили зарубежных брендов — 97,5% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, а доля отечественных составила 2,5%. Самой популярной маркой у водителей стал Hyundai Solaris, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и Toyota Corolla соответственно.
Топ-10 популярных автомобилей у водителей
(%, доля от общего числа автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Новосибирске)
|Марка автомобиля
|Модель автомобиля
|Доля (%)
|Hyundai
|Solaris
|10,2%
|Kia
|Rio
|7,3%
|Toyota
|Corolla
|5,0%
|Honda
|Fit
|2,8%
|Volkswagen
|Polo
|2,4%
|Toyota
|Camry
|2,2%
|Toyota
|Corolla Fielder
|2,0%
|Renault
|Logan
|1,9%
|Nissan
|Sunny
|1,7%
|Haval
|Jolion
|1,2%
В приложении Drivee пассажиры могут выбирать предложения от водителей не только по рейтингу и цене, но и по автомобилю. В Новосибирске предпочтения пассажиров не сильно расходятся с наиболее популярными машинами у водителей. Так, например, наибольшая доля поездок приходится на Hyundai Solaris и Kia Rio.
Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.
Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки, они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.
Ну и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.
Drivee - поездки по твоим правилам.
О Drivee
Drivee - основанный в Якутске информационный сервис, который позволяет размещать и выполнять заказы на услуги перевозки и доставки, где пользователи сами договариваются о стоимости и всех условиях заказа.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
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