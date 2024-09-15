В Новосибирске новым бойцам выплачивают 400 000 рублей за заключение контракта с Минобороны РФ

Новые бойцы получат 400 тысяч рублей за заключение контракта с Минобороны РФ.
Правительство Российской Федерации утвердило правила, в рамках которых будет осуществляться отдельная выплата в размере 400 тысяч рублей тем военнослужащим, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции. Для этого их контракты с Министерством обороны РФ должны быть заключены в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Также отмечается, что выплаты могут получить граждане, выполняющие боевые задачи на территориях новых регионов России.
Чтобы стать военнослужащим по контракту следует выполнить следующие пункты:
- Подготовить документы (паспорт, военный билет — при наличии, свидетельство о браке и рождении детей — при наличии, анкету — можно заполнить заранее или в пункте отбора);
- Пройти собеседование с психологом в пункте отбора или военном комиссариате;
- Пройти медицинский осмотр в военном комиссариате;
- Заключить контракт в пункте отбора или в воинской части.
О дополнительных мерах поддержки участников СВО, а также о социальных льготах и гарантиях можно узнать на портале Госуслуг.
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