В Новосибирске цыгане захватили двор и обижают детей

Жители одного из домов по ул. Королева пожаловались на цыган, которые мешают им жить. По словам местных, около шести цыган постоянно устраивают зону отдыха во дворе и не разрешают там находится детям.

Родители малышей неоднократно проводили беседы с ними, но бесполезно, говорят местные жители.

16 сентября жильцы дома пожаловались в управляющую компанию и потребовали принять меры. Если проблема не будет решена, она намерены обратиться в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал о другом конфликте с цыганами. По ул. Николая Островского представители этой народности выкупили целый этаж многоэтажки и мешают жить местным.