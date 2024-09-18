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В Новосибирске цыгане захватили двор и обижают детей

Фото из архива редакции

Жители одного из домов по ул. Королева пожаловались на цыган, которые мешают им жить. По словам местных, около шести цыган постоянно устраивают зону отдыха во дворе и не разрешают там находится детям.

Родители малышей неоднократно проводили беседы с ними, но бесполезно, говорят местные жители.

16 сентября жильцы дома пожаловались в управляющую компанию и потребовали принять меры. Если проблема не будет решена, она намерены обратиться в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал о другом конфликте с цыганами. По ул. Николая Островского представители этой народности выкупили целый этаж многоэтажки и мешают жить местным.

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Александр Борисов
журналист

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