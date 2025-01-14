Крещение-2025 в Новосибирске 2025: адреса и режим работы купелей

Сибиряки очень любят великий христианский праздник Крещения и погружение в освящённые воды рек и озёр. Портал «Сиб.фм» собрал путеводитель по водоёмам, где будут организованы праздничные купели-2025.

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области уже начали активную подготовку мест для ритуального погружения в воду. Они заранее выбирают локации, инспектируют водоемы, где будут обустроены безопасные иордани.

1. Пляж «Бумеранг» на Обском море в Советском районе Новосибирска

Прорубь и парковка будет открыта в течение суток с 00:00 до 24:00.

2. Озеро «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе Новосибирска

3. Микрорайон «Затон» в Ленинском районе Новосибирска

Купель будет открыта с 00:00 до 24:00 напротив дома № 97 по Заобской улице.

4. Озеро Спартак в Калининском районе Новосибирска

По многолетним наблюдениям спасателей, именно здесь выстраиваются самые большие очереди из желающих окунуться.

5. Микрорайон «Европейский берег» в Октябрьском районе Новосибирска

В планах организаторов — бесплатное прогревание в кедровой бане-бочке.

6. Купель в районе ЖК «Венеция» Ленинский район Новосибирска

Точный адрес улица Ясный берег, 3, часы работы 19 января с 9:00 до 18:00.

Напомним, что в районе полуночи 19 января рядом с купелями совершается крестный ход. По заверениям священнослужителей Новосибирской епархии Русской православной церкви, не станет исключением и 2025 год.

А вот синоптики Западного-Сибирского гидрометцентра обещают довольно теплую и совсем не крещенскую погоду: днём от 6 до 13, а ночью от 15 до 20 градусов со знаком минус, при западном слабом ветер нем более 4 м/с.

Ранее «Сиб.фм» публиковал карту купелей на Крещение-2025.