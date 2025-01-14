В Новосибирске суд не поддержал прокуратуру в споре с министром ЖКХ по долгу в 220 млн рублей

Судебное решение было вынесено в мае 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск заместителя прокурора региона и правительства, которые требовали признать незаконным решение министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова о не взыскании с «Совкомбанка» долга в размере 220 миллионов рублей.

Судебное решение было вынесено в мае 2024 года. Истцы утверждали, что Архипов неправомерно освободил банк от уплаты долга, который был связан с гарантией перед областным бюджетом из-за невыполнения обязательств бывшим регоператором «Экология-Новосибирск».

В марте 2023 года компания «Экология-Новосибирск» была признана банкротом. Министр Архипов был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, но продолжает занимать свою должность.