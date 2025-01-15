В Новосибирске появились на свет три тройни

Тройняшки родились в перинатальном центре Новосибирской области.

С 2020 года в перинатальном центре при Новосибирской областной больнице каждый год рождается более 5 000 малышей. Об этом сообщил главный врач клинической больницы Анатолий Юданов. Пишет портал VN.ru.

Он также рассказал, что в 2024 году в областном перинатальном центре три роженицы стали матерями тройняшек.

В целом за десять месяцев прошлого года в Новосибирской области родилось 11 010 мальчиков и 10 040 девочек.

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