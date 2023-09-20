В Новосибирской области Заксобрание решает задачу обеспечения жильем детей-сирот

Вице спикер регионального парламента Диденко предложила вынести на сессию проект закона для принятия в первом чтении.

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел проект закона о совершенствовании механизма реализации масштабных инвестиционных проектов региона.

В заседании комитета, обсудившем проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в связи с совершенствованием механизма реализации масштабных инвестиционных проектов», принял участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Ранее проект закона уже рассматривался в региональном парламенте на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

«Проект закона Новосибирской области разработан в целях активизации инвестиционных процессов на территории Новосибирской области, а также для обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – пояснил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. – Предложенный законопроект предполагает использование механизма выдачи детям-сиротам жилья с привлечением масштабных инвестиционных проектов. Ранее такой же механизм в нашей области был запущен для решения жилищных проблем «обманутых дольщиков».

Вице спикер регионального парламента Ирина Диденко предложила вынести на сессию проект закона для принятия в первом чтении. «Этот закон открывает дополнительные возможности и стимулы для строительства жилья застройщиками. В определенном объеме и предусмотренном законом порядке квартиры будут передаваться застройщиками в собственность государства, а далее для обеспечения жильем детей сирот», – подчеркнула важность закона вице-спикер.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске в домах начали давать отопление.